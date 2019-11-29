الاناضول: حبس 3 سوريين يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" في تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "محكمة في ​ولاية قيصري​ التركية قررت حبس 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أن "المديرية أحالت الموقوفين إلى القصر العدلي بعد إجراء فحوصات طبية لهم وعقب استكمال التحقيقات من قبل ​النيابة العامة​، مثل الأشخاص أمام المحكمة والتي قررت حبسهم".

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