BBC: مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء عملية الطعن في جسر لندن

أفادت قناة الـ"BBC" عن "مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء عملية الطعن في جسر لندن".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بـ "وصول فرق مكافحة الإرهاب إلى موقع عملية الطعن عند جسر لندن"، مصنفة الحادثة "عملا إرهابيا" كإجراء احترازي".

وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت بأنها "أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين قرب جسر لندن"، مشيرة الى "سقوط عدد من الجرحى في عملية الطعن".

وقد تضاربت المعلومات حول إذا قتل على الفور الشخص الذي أطلقت الشرطة النار عليه أو تمّ اعتقاله