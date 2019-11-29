البراكس: لا تراجع عن الاضراب المفتوح والدولة هي من افتعل المشكلة

أكد نقيب أصحاب ​محطات المحروقات​ ​​سامي البراكس​في حديث تلفزيوني أنه "لا تراجع عن الاضراب المفتوح إلا في حال أُعيد التعامل معنا ب​الليرة اللبنانية​ و​الدولة​ هي من افتعل المشكلة ونحن من المتضررين لا من مفتعلي الازمة".

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