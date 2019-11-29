شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الاسكان الإجتماعى من أهم المشروعات القومية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والي ، عضو مجلس النواب، أن مشروع الاسكان الاجتماعي واحدا من اكبر واضخم المشاريع القومية التي شهدتها مصر في السنوات الاخيرة، واستطاع حل مشكلة عويصة في مجال الاسكان كانت موجودة على مدى عقود.

وأضاف والى ، في بيان له اليوم، ان هناك شائعات خبيثة تطلق باتجاهه وآخرها مزاعم توجيه مخصصات الإسكان الاجتماعى لصالح بناء السكن الفاخر، وهو كذب فج يستهدف الاساءة لهذا المشروع الكبي، مؤكدا أنه بنفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وتأكيدها أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، وأن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعى، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، دون حدوث أى تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.

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وشدد والي، انه في اطار حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، فقد تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعى" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل. وتم بالفعل تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات به وتسليمها لأصحابها.