شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى التركى: قصر أردوغان ينفق في الدقيقة أجر موظف فىشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب حزب الشعب الجمهوري عن إزمير، كاني باكو، أن راتب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، يعادل أكثر من 30 ضعف ما يتقاضاه موظف بالدولة، وذلك خلال كلمته في مجلس النواب التركي التى نقلها موقع تركيا بشأن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأوضح باكو، أنه أجرى دراسة حول الرواتب في تركيا، وأثبت أن نفقات القصر الرئاسي في الدقيقة الواحدة بلغت 2020 ليرة، وهو راتب موظف يتقاضاه جراء عمله طوال شهر كامل.

كان قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بزيادة راتبه بنسبة 9% أثار ردود فعل غاضبة في المعارضة التركية، في الوقت الذي تجاهلت فيه الصحف الموالية للرئيس التركي القرار في ظل أعباء اقتصادية يتكبدها المواطن التركي.

وانتقدت رئيسة مقاطعة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري جنان قافتنجي أوغلو، زيادة الراتب الشهري لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، من 74.500 إلى 81.250 ليرة تركية.

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