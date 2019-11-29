البطولة الاحترافية.. المولودية يقسو على “لوصيكا” برباعية ويرتقي للصدارة

انتصر فريق مولودية وجدة لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، على مضيفه أولمبيك خريبگة، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

وأنهى الضيوف الشوط الأول من اللقاء متقدمين بثنائية نظيفة، وقعها اسماعيل خافي في الدقيقة 20، و35 من ركلة جزاء.

وأحرز رضى الهجهوج هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، عن طريق ركلة جزاء، بعد مرور 15 دقيقة على بداية الفصل الثاني، قبل أن يضيف صابر الغنجاوي ثالث أهداف المولودية عند الدقيقة 89، ليعود خافي في الوقت البديل ويفرض نفسه نجما للقاء، بإحرازه هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” والرابع لفريقه.

واعتلى مولودية وجدة بهذا الانتصار، صدارة الترتيب برصبد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن نهضة بركان، بينما تجمدت نقاط “لوصيكا” عند النقطة 6 في المركز الحادي عشر.