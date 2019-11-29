أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية جزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم في منزل في دوار “الشراركة”، على بعد 20 كيلومترا في اتجاه مدينة بركان، حيث أسفرت عملية التفتيش، المنجزة عن حجز 356 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على ضبط سيارة يشتبه في تسخيرها لنقل المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات تنقيط المعنيين بالأمر بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن المواطن الجزائري، وشخصا آخر من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، بينما تبين أن الشخصين الآخرين هما من ذوي السوابق القضائية في أفعال إجرامية مختلفة.
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها، وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني، والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر وجدة.. توقيف 4 مهربين بينهم جزائري وحجز 356 كيلوغراما من مخدر الشيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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