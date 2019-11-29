تمكن فريق شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، من الفوز على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، لحساب أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وانتهى الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب “1 نونبر” بتيزي وزو، بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح توفيق عدادي خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 66 من توقيع هدف الفوز الثمين للشبيبة.
ومكن هذا الفوز، الفريق الجزائري من الانفراد مؤقتا بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، في انتظار إجراء المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع الرجاء الرياضي بضيفه الترجي التونسي.
وتقام مباراة النسور الخضر ضد الفريق التونسي، مساء غد السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
ويتطلع الفريق الأخضر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحسم اللقاء لصالحه، من أجل البصم على بداية إيجابية في مستهل مبارياته بدور مجموعات دوري الأبطال.
يذكر أن الرجاء، سيرحل الأسبوع القادم، في ثاني جولات المجموعة إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب، على أن يستقبل في الجولة الثالثة شبيبة القبائل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء الرجاء ضد الترجي.. شبيبة القبائل يهزم فيتا كلوب ويتصدر المجموعة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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