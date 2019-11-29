من أجل الرقي بالكرة الإفريقية.. إنفانتينو يقترح إقامة دوري إفريقي جديد يضم أفضل 20 فريقا

قدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مقترحا جديدا يهدف إلى تطوير كرة القدم الإفريقية خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة “Africans Got Football”، إن إنفانتينو اقترح إقامة بطولة جديدة خاصة بالأندية في القارة السمراء، يُطلق عليها اسم الدوري الإفريقي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مقترح رئيس “فيفا”، سيعرف مشاركة أفضل 20 فريقا في إفريقيا، وفقا للتصنيف الدولي، حيث ستصل عائدات هذا الدوري إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وقال إنفانتينو على هامش زيارته الأخيرة إلى الكونغو الديمقراطية، من أجل المشاركة في الذكرى 80 لتأسيس نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، إن الاتحاد الدولي للعبة، سيقدم مليار دولار لتطوير البنيات التحتية بالملاعب الإفريقية، حتى تستجيب للمعايير الدولية.

وأشار رئيس “فيفا”، أنه يسعى إلى الرقي بالكرة الإفريقية، وجعلها على قمة العالم، وذلك على جميع المستويات، على غرار النهوض بالتحكيم الإفريقي، وإضفاء طابع احترافي عليه، ونزع طابعه السياسي.