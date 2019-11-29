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فيديو وصور: يونس الميموني
تتجه أنظار عشاق السينما في العالم، مساء اليوم الجمعة، نحو مدينة مراكش، التي تشهد افتتاح النسخة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم، بحضور أسماء فنية عالمية وعربية ومغربية.
وبدأ القائمون على تهيئة مقر قصر المؤتمرات ومحيطه، بشارع محمد السادس يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الافتتاح بساعات، في حين يعرف المكان تعزيزات أمنية مكثفة.
وتنطلق الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش اليوم وتستمر إلى غاية 7 دجنبر المقبل، بحضور السينما الأسترالية ضيفة شرف، في احتفالية عالمية بفنانين وبأفلام من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكش تتزين لاستقبال ضيوف النسخة 18 للمهرجان الدولي للفيلم -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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