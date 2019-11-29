اندلاع حريق داخل كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد وسط العاصمة

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق داخل كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نيران اندلعت، مساء اليوم، داخل كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد بالقرب من حافظ القاضي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية.