مفوضية حقوق الانسان تحذر من 'مجزرة جديدة' في ذي قار

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، من مجزرة جديدة في ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء المحافظة الى التدخل العاجل.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "إستمرارا في مهام فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ذي قار، ولوجود مؤشرات رصدية لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الامنية، نحذر من وقوع مجزرة جديدة في المحافظة خلال الساعات القادمة"، داعية جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين إلى "التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر ".

وشددت المفوضية على القوات الأمنية بضرورة "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية"، مناشدة المتظاهرين بـ"الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على امن المحافظة وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".