مدرب الامارات: دفعنا ثمن البداية السيئة امام العراق

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2019-11-29 | 18:52
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اكد مدرب منتخب الامارات لكرة القدم، الهولندي، بيرت فان مارفيك، أن "الأبيض" دفع ثمن لبداية السيئة امام المنتخب الوطني العراقي، مبيناً ان فريقه سيحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.
وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، "اشعر بخيبة الأمل بعد خسارة اليوم امام العراق، لكننا دفعنا ثمن البداية السيئة في المباراة".
وأوضح أن "التحدث عن الغائبين ليس تبريرا وهدفنا التركيز على المجموعة المتواجدة لتطويرها"، مبيناً ان "التأهل ليس مستحيلاً وفي حال قدمنا مستوى الشوط الثاني سنحجز البطاقة الثانية".
وسيواجه المنتخب الاماراتي نظيره القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل، فيما سيواجه المنتخب الوطني نظيره اليمني في ذات اليوم.
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