رئيس الوزراء البريطاني: عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عملية الطعن عند جسر لندن بأنها "عمل إرهابي".
وقال جونسون في تصريحات صحفية، إن "عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي"، مؤكدا أن "الشرطة تواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة".
واعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع عملية طعن عند جسر لندن.
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