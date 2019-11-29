اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم، بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر".

وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة واخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر اغلبها عن اضرار مادية.