- 1/2
- 2/2
2019-11-29 | 18:08
9,029 مشاهدة
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن "المنتخب الاماراتي لم يفاجئني، حاول الفوز وضغط علينا لا سيما في الشوط الثاني، فالمدرب فان مارفيك يحاول الاعتماد على تشكيلة جديدة للابيض".
وأضاف أن "الفوز على الامارات لم يشكل حالة خاصة لي كوني كنت مدرباً لهم لمدة عامين، فانا مدرب واحاول تحقيق الفوز امام جميع المنتخبات التي اواجهها".
وعن مواجهة اليمن، أكد كاتانيتش، أن "مباراة اليمن ليست مضمونة على الورق كما يعتقدها البعض، نحن نحترم المنتخب اليمني وسنتعامل مع المباراة كما لعبنا امام قطر والإمارات من حيث الأهمية".
يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره اليمني يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش: الفوز على الامارات لم يشكل حالة خاصة لي واحترم المنتخب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.