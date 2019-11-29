علاء عبد الزهرة يفوز بجائزة افضل لاعب في مباراة العراق والامارات

رياضة 2019-11-29 | 17:29 5,555 مشاهدة حصد لاعب المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة، جائزة افضل لاعب في مباراة العراق والامارات والتي أقيمت على استاد خليفة الدولي في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24". علاء قدم اداءً كبيراً في المباراة التي انتهت لاسود الرافدين 2-0، حيث تسبب بإزعاج لدفاع الامارات من خلال صناعته للهدف الاول وتسجيله للهدف الثاني لاسود الرافدين من كرة رأسية متقنة سكنت في الزاوية اليمنى للحارس محمد الشامسي.



واستطاع منتخب اسود الرافدين، بلوغ دور نصف النهائي من كأس الخليج، حيث تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وسيواجه اليمن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل. المحرر: محمد خليل

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