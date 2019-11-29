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2019-11-29 | 17:27
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استطاع المنتخب الوطني لكرة القدم، التغلب على نظيره الاماراتي 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24".
بعدها بسط المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء بأداء متوازن، توج بهدفٍ ثانٍ عن طريق علاء عبد الزهرة، مستغلاً عرضية متقنة من علي عدنان، ليسدد لكرة برأسه مضاعفاً النتيجة في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 83 اتيحت الفرصة للعراق كي يسجل الهدف الثالث، عندما احتسب الحكم البلجيكي الكسندر بوسايت ركلة جزاء للعراق بعد رجوعه لتقنية الفيديو المساعد "فار"، إلا ان اللاعب علي عدنان فشل في ترجمتها الى هدف لتستقر بين احضان الحارس الاماراتي محمد الشامسي.
الفوز منح العراق 3 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليبلغ دور نصف النهائي من البطولة، فيما تجمد رصيد الامارات عند النقطة الثالثة بوصافة الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة قطر واليمن بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر علاءان يُجهزان على الامارات ويقودان العراق لنصف نهائي 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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