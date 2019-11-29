علاءان يُجهزان على الامارات ويقودان العراق لنصف نهائي 'خليجي 24'

اسود الرافدين انتظروا 9 دقايق فقط، ليؤكدوا افضليتهم بهدف مباغت من اللاعب علاء عباس بعدما سجل الهدف الأول بتمريرة من علاء عبد الزهرة، ليعلن تقدم العراق بهدف نظيف.

بعدها بسط المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء بأداء متوازن، توج بهدفٍ ثانٍ عن طريق علاء عبد الزهرة، مستغلاً عرضية متقنة من علي عدنان، ليسدد لكرة برأسه مضاعفاً النتيجة في الدقيقة 37.



وفي الدقيقة 83 اتيحت الفرصة للعراق كي يسجل الهدف الثالث، عندما احتسب الحكم البلجيكي الكسندر بوسايت ركلة جزاء للعراق بعد رجوعه لتقنية الفيديو المساعد "فار"، إلا ان اللاعب علي عدنان فشل في ترجمتها الى هدف لتستقر بين احضان الحارس الاماراتي محمد الشامسي.

الفوز منح العراق 3 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليبلغ دور نصف النهائي من البطولة، فيما تجمد رصيد الامارات عند النقطة الثالثة بوصافة الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة قطر واليمن بعد قليل.