جونسون: حادث جسر لندن إرهابي وسنقدم المتورطين للعدالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة لندن، الجمعة، إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".
وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".
وكانت شرطة لندن أعلنت، الجمعة، أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" على جسر لندن، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".
وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/حزيران عام 2017 عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.
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