محمد بن زايد: شهداء الإمارات شركاء في كل خطوة نخطوها للأمام

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العين الإخباريةالجمعة 2019/11/29 09:58 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن شهداء الإمارات شركاء في كل خطوة نخطوها للأمام.
وجاء في تغريدة له على تويتر "في يوم الشهيد ومع كل إنجاز يتحقق على أرض الإمارات الغالية نستحضر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم.. فهم شركاء في كل خطوة نخطوها إلى الأمام وكل حلم يتحول إلى واقع.. سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها وقدموا أرواحهم دفاعا عنها".
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في كلمته بمناسبة "يوم الشهيد" الذي يوافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام: أن شهداءنا ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن في أمن واستقرار.
وأوضح أن هذا يضع مسؤولية كبيرة على كل أبناء الإمارات للعمل على إبقاء الراية التي دافعوا عنها بدمائهم عزيزة كريمة وعنوانا للتقدم والريادة، وهذه الرسالة الأساسية التي ينطوي عليها يوم الشهيد.
وأضاف "سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التي ضحى شهداؤنا من أجلها وقدموا أرواحهم دفاعا عنها لأنها قيم الإمارات ومبادئها الأصيلة الراسخة منذ القدم".
وتبدأ فعاليات يوم الشهيد في تمام الساعة الـ8 بتنكيس علم الإمارات حتى الساعة الـ11:30 صباحا، ليتم بعد ذلك البدء بدقيقة الدعاء الصامت، تتبعها مراسم رفع علم الإمارات مصحوبا بالسلام الوطني.
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