مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتضمن مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" في دولة الإمارات، وتنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحا، والوقوف دقيقة، ودعاء صامت عند الساعة 11:30، وتتبعها مراسم رفع علم الدولة، ومصحوباً بالسلام الوطني في كل المؤسسات والدوائر الحكومية وفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار.



وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر أمراً بأن يكون 30 من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً لذكراهم ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.