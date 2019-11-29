حركة النهضة تتصدع.. استقالات وخلافات بصفوف إخوان تونس

لا يكاد يمر يوم منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس إلا ويزداد تصدع حركة النهضة الإخوانية، التي باتت على حد وصف الخبراء "أوهن من بيت العنكبوت".

ففي الوقت الذي تقول فيه القاعدة السياسية إن الأحزاب الفائزة في الانتخابات تزداد لحمتها، فإن "النهضة" تشهد زلزالا في بنيتها الداخلية بعد استقالة أمينها العام التنفيذي زياد العذاري.

وأعلن العذاري عن استقالته الخميس لتسجل أول حالة انشقاق منذ انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

وبرر العذاري استقالته في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أكد فيها رفضه المسار الحالي الذي تتبعه حركة النهضة الإخوانية، منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومنذ العام 2012، شغل زياد العذاري منصب وزير الصناعة والاستثمار الدولي ثم التشغيل في حكومات الإخوان قبل أن يتولى موقع الأمين العام لحركة النهضة.

وبشكل ضمني، اتهم العذاري "النهضة" بسوء إدارة تونس، مؤكداً عدم راحته للمسار الذي تتبعه الحركة الإخوانية لكونها "لا ترتقي لطموحات التونسيين وبقيت مجرد وعود واهية".

وتأتي استقالة العذاري استمرارا لمسلسل كشف فضائح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واتهامه بكونه عراب الفساد داخل تونس وأن حزبه هو مجرد آلة لخدمة شخصه والاحتماء من خلاله من كل الملاحقات القضائية.

ووضع زبير الشهودي أمين سر مكتب حركة النهضة بعد استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي، راشد الغنوشي في مرمى الاتهامات بالفساد والاختلاس للمال العام والثراء الكبير بدون وجه حق، هو وصهره رفيق عبد السلام، معلنا استقالته في رسالة شهيرة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.





وبحسب العديد من الخبراء فإن تعدد الخطوات الانفصالية عن الغنوشي ومن بطانته المتهمة بالفساد ستؤثر على تشكيل حكومة ناجعة تستطيع تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية في ظل وضع تنخره المديونية وارتفاع نسب البطالة وانتشار الفقر.

Advertisements

وأعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تصريحات إعلامية أنه لن يخضع لأي ضغوط من حركة النهضة وسيشكل حكومته بما يراه متناسبًا مع الوضع السياسي.

وبين مدى صدق هذا التصريح لرئيس الحكومة المكلف وطبيعة العلاقة بينه وبين حركة النهضة الإخوانية، تبقى حقيقة الأرقام الاقتصادية لفترة حكم الإخوان في تونس شاهدة على مسلسل درامي من الانهيارات الاقتصادية.

يقول الباحث في الجماعات الإسلامية عبد العزيز المكي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن استقالة العذاري سيفتح الباب أمام استقالات أخرى داخل النهضة، لأن الصراع بداخلها يتوزع بين صراع على خلافة الغنوشي وعلى التموقع في الحكم، مبينًا أن أن الحركة كيان سياسي تجاوز مرحلة العقائدية إلى مرحلة الانتهازية.

وأكد أن "النهضة" تمضي إلى حقبة تاريخية من التصدع الداخلي، وذلك بعد احتدام الصراع بين قياداتها على النفوذ المالي والغنائم الاقتصادية في ظل استفراد عائلة الغنوشي بالثروة الطائلة".

وتقدر ثروة الغنوشي حسب العديد من المصادر المقربة من حركة النهضة بأكثر من 100 مليون دولار، في ظرف تعيش فيه البلاد التونسية أزمة هيكلية في منظومة اقتصادها.

وتابع أن الثراء الفاحش للحاشية الضيقة للغنوشي خلق حالة من الاحتقان لدى قواعد حركة النهضة التي تقلصت من مليون وأربعة مائة ألف عام 2011 إلى 400 ألف في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قامت في 6 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

يرى مراقبون أن منهجية حركة النهضة لا تبدو واضحة المعالم في تعاملها مع المشاورات الحكومية، وذلك لأن مواقفها متخبطة بين الاقتراب من حزب "قلب تونس" أحيانًا وأحيانًا أخرى مغازلة الأطراف المتشددة دينيًا على غرار ائتلاف الكرامة.

هو "مأزق سياسي" تواجهه الحركة حسب تصريحات عبد الحميد الجلاصي، أحد قياداتها لوسائل الإعلام التونسية، إضافة إلى أن الحركة تعيش مخاضات متعددة وعلى أكثر من صعيد.

وتؤكد الباحثة في علم الاجتماع السياسي رحمة بن مليكة، أن حركة النهضة بصدد دفع ثمن "لعنة الحكم" وتعمق "أخطبوط الأزمة" في البلاد التي تسببت في جزء كبير منها منذ عام 2011.

وأشارت في تصريحات لـ "العين الإخبارية" إلى أن استقالة زياد العذاري ستكون إيذانا ببداية الحرب بين "الإخوة الأعداء" على حد تعبيرها للتموقع في الحكومة والاستئثار بغنائم السلطة.

وأضحت الباحثة التونسية أن كل الدراسات التاريخية تبين بأن السلطة هي مكمن الصراع بين كل الكيانات السياسية وحركة النهضة قد يذهب ريحها جراء الصدامات المعلنة بين قياداتها.