السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد غذائية في محافظتي تعز وعدن من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وجرى توزيع 1,813 كرتونا من السلال الغذائية على النازحين في مديرية بني ضبيان بصنعاء، استفاد منها 10,878 فردا، كما جرى توزيع 47 سلة غذائية بمنطقة المناكيب في دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 329 فردا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلال غذائية من مركز الملك سلمان لتعز وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.