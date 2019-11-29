وزير الخارجية اليمني: مسار الأمم المتحدة الطريق الوحيد لتحقيق السلام في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

ناقش فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي، أباهيجيت غوها، التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي وخروقاتها المتكررة للهدنة. وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان أن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الموقتة عدن، تناول التصعيد الخطير من قبل الميليشيات الحوثية واستهدافها قبل أيام بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود، وكذلك محاولتها قصف مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو.

كما وقف الاجتماع أمام خروقات الميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة. وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش ضرورة فتح المعابر الإنسانية وتنفيذ إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع تجنب أي عمل أحادي، موضحا أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.

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وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أكد أن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعملي لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأكد الحضرمي، خلال لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت؛ على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد لا سيما ما يتصل باتفاق الحديدة قبل الانتقال إلى أي مشاورات قادمة، مبينا أن تصعيد الميليشيات الحوثية المدان في الدريهيمي والمخا واستهداف الفريق الحكومي يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام. موضحا أن الحوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين في رفض فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية؛ للتخفيف من معاناة المواطنين على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرات فتحه سابقا.

من جهة أخرى وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 46 اعتداء جسديا حوثيا طال النساء في محافظة تعز خلال الفترة من يناير 2019 حتى أكتوبر الماضي، وقال المركز في تقريره الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إن «محافظة تعز تشهد أعلى معدل للضحايا من النساء بين المحافظات المختلفة». ووثق الفريق الميداني للمركز مقتل 17 امرأة، وتسببت الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي بمقتل 5 نساء، وقتلت امرأة واحدة برصاص مباشر للميليشيات فيما قتل أحد أتباع الميليشيات والدته بسلاح أبيض.

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