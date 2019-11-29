شكرا لقرائتكم واشنطن للمسؤولين العراقيين: استجيبوا لمطالب المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت واشنطن، الجمعة، المسؤولين العراقيين بالاستجابة لمطالب المحتجين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، نشارك المحتجين العراقيين قلقهم المشروع، مطالبة الحكومة العراقية ببدء الإصلاحات بما فيها الفساد والبطالة.

بريطانيا تدين الاستخدام المفرط للقوة

من جانبها، أدانت الخارجية البريطانية في بيان لها، الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين العراقيين، مطالبة الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر السلمي.

وجددت المطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي لاحتجاجات العراق.

بغداد 29 نوفمبر اسوشيتد برس

يأتي ذلك، بعدما تجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، اليوم الجمعة.

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وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

وكان العراق شهد مساء الخميس، يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل أكثر من 40 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.

ودفعت الأحداث الدامية، الحكومة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف.

هذا وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى.

كما شدد في البيان على ضرورة تفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف.