جونسون: عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، في كلمة له تعليقًا على عملية الطعن عند جسر لندن، أن "العملية عمل إرهابي"، مشيرًا الى أن "​الشرطة​ تواصل التحقيقات في ملابسات العملية وأي شخص تورط في هذه الهجمات ستتم ملاحقته".



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