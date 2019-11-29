وصف المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ في "كيان الاحتلال الغاصب للقدس بانه تنين بسبعة رؤوس"، مشيراً إلى "جرائم الكيان الصهيوني الغاصب للقدس"، لافتاً إلى أن "7 عقود من الخزي للكيان الصهوني وسبعة عقود من العار على ​المجتمع الدولي​ جراء الاحتلال ، و​الاغتصاب​ والاعتداء والجرائم والنهب والابادة الجماعية من قبل التنين الصهيوني ذو الرؤوس السبعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني تنين بسبعة رؤوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.