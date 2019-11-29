مسؤول روسي: ننتظر حضور محمود عباس للاحتفال بذكرى النصر على النازية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن "روسيا تنتظر حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في موسكو العام المقبل"، مشيراً إلى أن "رئيسي روسيا وفلسطين التقيا 17 مرة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة".
ولفت إلى ان "هذه الأرقام تدل على رغبة الزعيمين في تنسيق مواقفهما حول أكثر المسائل إلحاحا وأهمية".
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