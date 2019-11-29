علق سفير إثيوبيا لدى القاهرة، دينا مفتي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة إثيوبيا في شراء منظومة صواريخ من فرنسا وطائرات رافال، قائلا "إثيوبيا لا تهتم أبدا بالصراع مع أحد أو استخدام القوة إطلاقا، ودائما تؤسس للسلام والتعاون".
ولفت إلى أنه "لدينا تاريخ من الصراعات في الصومال وليبيا ولم يتم الوصول إلى شيء، ولذلك علينا التعاون معا وعدم اللجوء لفكرة الصراع إطلاقا، وهناك الكثير من الصراعات في الشرق الأوسط التي تؤثر على تنمية الشعوب"، منوهاً بأنه "متفائل جدا بحل أي خلاف قبل اجتماع 15 يناير، وهي المهلة المحددة من قبل اجتماع واشنطن، والقيادات قادرة على حل الخلافات وبينهم الكثير من مجالات التعاون، كما أن الخلافات لا يمكنها التأثير سلبا على مسار العلاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إثيوبيا بمصر: لا نهتم أبدا بالصراع مع أحد أو استخدام القوة إطلاقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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