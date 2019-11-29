سفير إثيوبيا بمصر: لا نهتم أبدا بالصراع مع أحد أو استخدام القوة إطلاقا

علق سفير ​إثيوبيا​ لدى ​القاهرة​، دينا مفتي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة إثيوبيا في شراء ​منظومة​ صواريخ من ​فرنسا​ وطائرات رافال، قائلا "إثيوبيا لا تهتم أبدا بالصراع مع أحد أو استخدام القوة إطلاقا، ودائما تؤسس للسلام والتعاون".

ولفت إلى أنه "لدينا تاريخ من الصراعات في ​الصومال​ و​ليبيا​ ولم يتم الوصول إلى شيء، ولذلك علينا التعاون معا وعدم اللجوء لفكرة الصراع إطلاقا، وهناك الكثير من الصراعات في ​الشرق الأوسط​ التي تؤثر على تنمية الشعوب"، منوهاً بأنه "متفائل جدا بحل أي خلاف قبل اجتماع 15 يناير، وهي المهلة المحددة من قبل اجتماع ​واشنطن​، والقيادات قادرة على حل الخلافات وبينهم الكثير من مجالات التعاون، كما أن الخلافات لا يمكنها التأثير سلبا على مسار العلاقات".