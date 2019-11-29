الخارجية الروسية رحبت بإطلاق التحالف العربي سراح 200 أسير من "أنصار الله"

رحّبت ​وزارة الخارجية الروسية​، بإطلاق "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​)، الّذي تقوده ​السعودية​ في اليمن، سراح 200 أسير من جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​).

وركّزت في بيان، على "انّنا نفترض أنّ بمثل هذه الخطوات تساعد في تخفيف حدّة المشاكل الإنسانيّة الّتي لا تزال قائمة في اليمن، وخلق جو ضروري للغاية في الواقع اليمني الحالي، لبناء الثقة والتحرّك نحو تسوية سياسيّة ودبلوماسيّة".

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق أنّ "قيادة التحالف قرّرت وبمبادرة منها إطلاق سراح مئتي أسير من أسرى "أنصار الله"، موضحًا أنّ "ذلك يأتي انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حلّ الأزمة في اليمن والدفع بـ"اتفاق ​ستوكهولم​" بما في ذلك الاتفاق المتعلّق بتبادل الأسرى".