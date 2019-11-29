رحّبت وزارة الخارجية الروسية، بإطلاق "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي)، الّذي تقوده السعودية في اليمن، سراح 200 أسير من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وركّزت في بيان، على "انّنا نفترض أنّ بمثل هذه الخطوات تساعد في تخفيف حدّة المشاكل الإنسانيّة الّتي لا تزال قائمة في اليمن، وخلق جو ضروري للغاية في الواقع اليمني الحالي، لبناء الثقة والتحرّك نحو تسوية سياسيّة ودبلوماسيّة".
وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق أنّ "قيادة التحالف قرّرت وبمبادرة منها إطلاق سراح مئتي أسير من أسرى "أنصار الله"، موضحًا أنّ "ذلك يأتي انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حلّ الأزمة في اليمن والدفع بـ"اتفاق ستوكهولم" بما في ذلك الاتفاق المتعلّق بتبادل الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية رحبت بإطلاق التحالف العربي سراح 200 أسير من "أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.