أكد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "رفض خطط نظيره الأميركي، دونالد ترامب، لإدراج عصابات المخدرات المكسيكية على قائمة الإرهاب، معتبرا إياها "تدخلا في شؤون المكسيك"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك تدخل أجنبي في المكسيك منذ عام 1914، ولا يمكننا أن نسمح بهذا"، مضيفا أن "أجانب مسلحين لا يمكن أن يتدخلوا في أراضينا".
ولفت إلى "إننا ما نحتاج إليه لمعالجة قضية الجريمة المنظمة هو تعزيز التعاون المشترك، وليس عناصر ستتسبب بابتعادنا عن بعضنا البعض أو تؤدي إلى أعمال قتالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المكسيكي ردا على ترامب: لن نسمح بأي تدخل خارجي في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.