الرئيس المكسيكي ردا على ترامب: لن نسمح بأي تدخل خارجي في بلادنا

أكد الرئيس ​المكسيك​ي، ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ "رفض خطط نظيره الأميركي، ​دونالد ترامب​، لإدراج عصابات ​المخدرات​ المكسيكية على قائمة ​الإرهاب​، معتبرا إياها "تدخلا في شؤون المكسيك"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك تدخل أجنبي في المكسيك منذ عام 1914، ولا يمكننا أن نسمح بهذا"، مضيفا أن "أجانب مسلحين لا يمكن أن يتدخلوا في أراضينا".

ولفت إلى "إننا ما نحتاج إليه لمعالجة قضية الجريمة المنظمة هو تعزيز التعاون المشترك، وليس عناصر ستتسبب بابتعادنا عن بعضنا البعض أو تؤدي إلى أعمال قتالية".