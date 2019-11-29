النيابة الكازاخستانية أصدرت أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من "داعش"

طالبت النيابة الكازاخستانية بـ"إصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من ​سوريا​ في إطار عملية خاصة"، موضحةً أن "الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 تشرين الاول وسط إجراءات أمنية مشددة".

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