جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في انتخابات بريطانيا

أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن "أمله في الا يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المرتقبة خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو الأسبوع المقبل".
وفي حديث اذاعي، اعتبر جونسون انه "أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر".
يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد أن تدخل ترامب في الانتخابات البريطانية، حيث اشار الى ان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختيارا سيئا جدا لبريطانيا، طارحاً على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.
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