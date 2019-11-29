جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في انتخابات بريطانيا

أعرب رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، عن "أمله في الا يتدخل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​الانتخابات​ البريطانية المرتقبة خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة ​الناتو​ الأسبوع المقبل".

وفي حديث اذاعي، اعتبر جونسون انه "أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل ​الولايات المتحدة​ وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر".

يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد أن تدخل ترامب في الانتخابات البريطانية، حيث اشار الى ان زعيم ​حزب العمال​ المعارض ​جيريمي كوربين​ سيكون اختيارا سيئا جدا لبريطانيا، طارحاً على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.