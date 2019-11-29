أكد قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أن "قيادة الجيش لا تدعم أيا من المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول القادم"، مشيراً إلى "إننا تعهدنا ولا رجعة في ذلك، قلنا لن نساند أي مترشح، والشعب هو من يختار وهو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد القادر على قيادة الجزائر".
ولفت إلى "إنني تعهدت أمام الله وسأبقى على عهدي بأن أكون في خدمة الشعب ونحن نسيّر هذه الأزمة منذ 9 أشهر هذا ليس بالأمر الهين ودون سقوط قطرة دم واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الأركان الجزائري: لن ندعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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