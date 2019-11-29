قائد الأركان الجزائري: لن ندعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة

أكد قائد الأركان ​الجزائر​ي، الفريق ​أحمد قايد صالح​ أن "​قيادة الجيش​ لا تدعم أيا من المرشحين الخمسة ل​انتخابات​ الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول القادم"، مشيراً إلى "إننا تعهدنا ولا رجعة في ذلك، قلنا لن نساند أي مترشح، والشعب هو من يختار وهو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد القادر على قيادة الجزائر".

ولفت إلى "إنني تعهدت أمام الله وسأبقى على عهدي بأن أكون في خدمة الشعب ونحن نسيّر هذه ​الأزمة​ منذ 9 أشهر هذا ليس بالأمر الهين ودون سقوط قطرة دم واحدة".