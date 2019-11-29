اشارت مصادر عبر قناة الـ"OTV" الى ان "الاجراءات المالية التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستتمثل بعدم المس بالودائع لا عبر الاقتطاع ولا عبر التجميد وهي مضمونة بشكل كامل"، مشيرةً الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح حلولا للمعالجة لكن اياً منها لا يرتبط بالاقتطاع او التجميد للودائع او عدم تسديدها في استحقاقاتها".
وفيما يخص ازمة الدولار، اعتبرت المصادر ان "ضبط الصيارفة يحتاج الى تعاميم يفترض ان تصدر عن حاكمية مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان سيدرس بعض التعاميم لرفعها الى المعنيين انطلاقا من صلاحياته في قانون النقد والتسليف".
كانت هذه تفاصيل خبر Otv: لا مس بالودائع لا عبر الاقتطاع ولا عبر التجميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.