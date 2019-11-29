Otv: لا مس بالودائع لا عبر الاقتطاع ولا عبر التجميد

اشارت مصادر عبر قناة الـ"OTV" الى ان "الاجراءات المالية التي سيقوم بها حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ستتمثل بعدم المس بالودائع لا عبر الاقتطاع ولا عبر التجميد وهي مضمونة بشكل كامل"، مشيرةً الى ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اقترح حلولا للمعالجة لكن اياً منها لا يرتبط بالاقتطاع او التجميد للودائع او عدم تسديدها في استحقاقاتها".

وفيما يخص ازمة ​الدولار​، اعتبرت المصادر ان "ضبط الصيارفة يحتاج الى تعاميم يفترض ان تصدر عن حاكمية مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان سيدرس بعض التعاميم لرفعها الى المعنيين انطلاقا من صلاحياته في قانون النقد والتسليف".