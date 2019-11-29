NBN: ملف التشكيل الحكومي لا زال في المربع الاول

اكدت مصادر لقناة الـ"NBN" ان "لا موعد للاستشارات النيابية حتى اللحظة"، مشددة على ان "ملف التشكيل الحكومي لا زال في المربع الاول، وحتى الان لا يوجد موافقة نهائية وواضحة من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال​سعد الحريري​ والجهات السنية الاخرى على المرشح لرئاسة الحكومة ​سمير الخطيب​".

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