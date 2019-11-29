رودولف عبود: عقد اجتماع يوم الاثنين مع شهيب والمعنيين بالقطاع التربوي

أعلن نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ عن "عقد اجتماع يوم الاثنين مع وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال أشكرم شهيب بالاضافة إلى المعنيين بالقطاع التربوي من أجل التباحث بمواضيع عدة وبنود عدة تخص القطاع".

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