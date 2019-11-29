محتجون يقطعون شارع مار الياس تضامنا مع الموقوفة دانا حمود

قطع محتجون شارع ​مار الياس​ تضامنا مع الموقوفة دانا حمود. وأفادت غرفة التحكم المروري بـ "قطع السير عند تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة بالاتجاهين".

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