إنتخاب رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ رئيسا لبلدية راشيا بالتزكية

أشرف قائمقام راشيا نبيل المصري، على عمليّة انتخاب رئيس جديد لبلدية راشيا، بعد قبول استقالة الرئيس السابق المهندس بسام دلال. وجرت العمليّة بغياب أربعة أعضاء، ففاز بالتزكية رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور، الّذي نال عشرة أصوات، ووُجدت ورقة واحدة بيضاء.
وشكر أبو منصور، الرئيس السابق على "الجهود الّتي بذلها من أجل خدمة أهالي راشيا"، مؤكّدًا "أهميّة دور البلدية في الوقوف إلى جانب الأهالي خصوصًا في هذه الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان، وهي أولويّة تتقدّم على أي أمر آخر". وأعرب عن أمله أن "ينفرج الوضع الاقتصادي والمالي لتجنّب ما هو أسوأ".
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