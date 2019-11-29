الشرطة البريطانية: عملية الطعن على جسر لندن اعتداء إرهابي









اسماء السيد - لندن: أعلنت شرطة لندن الجمعة أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

أُصيب عدد من الاشخاص بجروح الجمعة اثر عملية طعن وقعت على جسر لندن الشهير في وسط العاصمة البريطانية وتم توقيف شخص كما أعلنت الشرطة.

أشارت شرطة لندن إلى أنها تتعامل مع الحادثة على أنها "مرتبطة بالإرهاب" كـ"إجراء احترازي" فيما أكدت أنها أصابت رجلاً بإطلاق النار عليه في إطار الحادثة.

وأفادت شرطة لندن أنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن الساعة 13:58 ت غ في المنطقة قرب جسر لندن، التي شهدت اعتداء إرهابيًا في يونيو 2017 أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وقالت الشرطة ""تم اعتقال رجل. نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح".

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من جهته، أكّد رئيس الوزراء بوريس جونسون "يتم إبلاغي بآخر التطورات المرتبطة بالحادثة في جسر لندن وأريد أن أشكر الشرطة وجميع أجهزة الطوارئ على استجابتها الفورية".

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن "قلقها الشديد" حيال التطورات الأخيرة في العاصمة البريطانية. وأفاد مراسل "بي بي سي" الذي كان في المكان لدى وقوع الحادثة أنه رأى ما بدا وكأنه مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم سمع طلقتين ناريتين ورأى شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا.

وقعت الحادثة في الجانب الشمالي من الجسر، حيث تم إبعاد الناس سريعًا، بحسب صور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكّد جهاز الإسعاف في لندن أن فرقه وصلت إلى الموقع وأعلنت عن "حادثة كبيرة".

وأفادت شاهدة عيان "بي بي سي" أنها سارعت مع آخرين كانوا في المكان إلى مطعم على الجسر حيث نصحها الموظفون بالاحتماء. وذكرت أنهم قالوا لها "+تحت الطاولة، وقع إطلاق نار+".

تم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب الجسر، بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية، بينما أقيم حاجز حول سوق بورو.

وأظهر تسجيل على تويتر تم تصويره من حافلة ما يبدو أنهما شرطيان مسلّحان يوجهان مسدسيهما باتّجاه رجل على الأرض.

وأظهرت صور أخرى نشرها مستخدم آخر على الموقع المشهد نفسه.