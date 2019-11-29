دار مزادات تبيع تذكارا لنابليون استخدمه في منفاه الأخير

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab حذاء نابليون

تطرح دار درو للمزادات، الجمعة، حذاء برقبة، يعتقد أنه حذاء نابليون بونابرت، للبيع بمبلغ قد يصل إلى 80 ألف يورو (88176 دولارا).

وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي، خلال منفاه الأخير، في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو.

وقال ألكسندر جيكيلو، المسؤول عن مزاد بيع الحذاء: "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا".

وأضاف "إنه جزء من أيقونة.. أيقونة عالمية اليوم. بيع مثل هذه القطع غير مألوف. نحن نعلم جيدا صورة نابليون في أنحاء العالم: قبعة، حذاء برقبة، وربما سترة طويلة".

حذاء نابليون يرجح أن يباع بثمانين ألف يورو في مزاد باريسي

مقدم من يورو نيوز

إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: الشرطة الإيطالية تعثر على مقر لـ"حزب" نازي جديد وتصادر أسلحة منه بعد عملية استخباراتية بدأت منذ أكثر من عامين، اكتشفت الشرطة الإيطالية مقرا لـ"حزب" نازي جديد يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين، في جزيرة صقلية، وصادرت منه مخزوناً من الأسلحة. وقال بيان للشرطة إن التحقيق كشف عن "مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص الذين يقيمون في أماكن مختلفة، ويتشاركون بالتعصب الإيديولوجي ولديهم رغبة في خلق حركة مناصرة للنازية، وكراهية الأجانب ومعادية للسامية". ولم تذكر الشرطة عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المجموعة أو عدد الاعتقالات التي تمت في إيطاليا. علماً بأن مناصرة النازية أو الجهود المبذولة لإحياء الأحزاب الفاشية تعد جريمة يعاقب عليها القانون. أطلق على "الحزب" الجديد اسم "حزب العمال الوطني الاشتراكي الإيطالي" وأظهرت الشرطة مجموعة من المعدات النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، وصور لأدولف هتلر إضافة لكتب وعدد كبير من الأسلحة المختلفة منها المسدسات وبنادق الصيد وغيرها. كما صرحت الشرطة الإيطالية إن الجماعة أقامت علاقات مع جماعات متطرفة في الخارج بما في ذلك في البرتغال وبريطانيا وفرنسا. يجدر بالذكر أن الشرطة كانت قد عثرت في يوليو/حزيران على مجموعة كبيرة من الأسلحة، والتي ضمت صواريخ جو-جو، كما اعتقلت رجلين على صلة بمجموعة متعاطفة مع النازيين بشبهة التخطيط لمهاجمة مسجد. للمزيد على يورونيوز: إيطاليا تعلن بدأها المرحلة الثانية من برنامج استثمار مقاتلات F35 شاهد: إنقاذ مهاجرين انقلب قاربهم قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شرطة النمسا تعثر على سبائك ذهب في إطار تحقيق بتهم فساد لزعيم يميني متطرف Euronews (Ar)

فيديو: مونتاج "مفبرك" للرئيس الأمريكي السابق يعلن فشل رحلة أبولو 11 للقمر ماذا لو فشلت المركبة الفضائية "أبولو 11" في الوصول بسلام إلى سطح القمر منذ خمسين سنة، ذلك الحدث العظيم الذي شكل خطوة كبيرة للإنسانية، بحسب قول نيل أرمسترونغ نفسه؟ كيف كان مصير رائدي الفضاء الأمريكيين نيل أرمسترونغ و بوز ألدرين على سطح القمر لو أن المهمة فشلت والمركبة تحطمت مثلاً؟ ماذا كان الرئيس الأمريكي ليقول عندها؟ في الواقع، بالعودة إلى التاريخ، تمّ آنذاك تحضير خطاب للرئيس، في حال فشلت المهمة. الخطاب لم يقرأ ولم يصوّر (لحسن الحظ!)، ولكنه نشر في العام 1999، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لأبولو 11. وكان عنوان الخطاب، "الثاني" لنقل، "في حالة وقوع كارثة القمر". وتمّ تركيبه مع فيديو للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (آنذاك) وهو يقرأه عبر مونتاج معقد، يعتمد على تقنية "ديب فايك" أو "deepfake" الحديثة. نرى في الفيديو إعلان نيكسون أن المهمة لم تتكلل بالنجاح. يصور العمل إذا نيكسون قارئاً نصاً حضّره كاتبه الخاص، وليام سافير، ليلقيه الرئيس في حال فشلت "أبولو 11" في الوصول بسلام إلى سطح القمر. المدهش فيما نراه في الفيديو أعلاه درجة الأصالة التي سمحت بها التقنية الجديدة. ومع أن الأمر مجرد مونتاج، ولكن يبدو وكأن الرئيس يقرأ فعلاً خطاب دمار أبولو. تعرف على نص الخطاب: مركز "MIT" الأمريكي للفضاء المتقدم، وفرانشيسكا بانيتا، المديرة الإبداعية للمركز، وهاسلي بوغن، باحث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تحصلا على الخطاب من الأرشيف الوطني الأمريكي، وكان قد نشر عام 1999 في الذكرى الثلاثين للهبوط على سطح القمر. وبالتعاون مع شركة "Respeecher" الأوكرانية، استخدم الفريق ممثلاً صوتياً لتقليد صوت ريتشارد نيكسون، وأضافوا عليها تقنية استبدال الحوار في الفيديو، الخاصة بشركة "Canny AI" الإسرائيلية، التي تكفلت بمعالجة شفاه ووجه نيكسون لتركيب "خطاب الكارثة" وهلاك طاقم المركبة الفضائية " أبولو 1 1"، كما لو كان حقيقياً. كما تم إضفاء ديكور يعود لفترة الستينيات، لكي لا يشك المشاهد أبدا في مصداقية خطاب نيكسون المزيف. وعن دوافع الفكرة قالت بانيتا لـ "يورونيوز": "لم نرغب في إعادة حدث غريب أو كوميدي ​​أو سياسي ، لقد أردنا أن نوسع من إدراك الناس لكيفية استخدام "ديب فايك". "لقد استعملنا أهم الأحداث التاريخية المذهلة، في بعض النواحي، نعم، إنه خيال ، لكنه أيضاً شيء يمكن أن يحدث بالفعل". عن التركيب الفني قالت بانيتا "لا نريد مطلقاً أن نضلل الناس بمعلومات مزيفة، بل على العكس، لقد تحدثنا إلى الكثير من الخبراء في جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، حول طرق مختلفة لمحاربة تقنيات "ديب فايك"". للتذكير فقط، تقنية "الديب فيك" استخدمت لأغراض كاذبة أحياناً، كتوظيفها في العالم السياسي، ولكن أيضاً في عالم الإباحية (البورنو) حيث تم تركيب صور لشخصيات مشهورة على أجساد ممثلين أو ممثلات يعملن في صناعة البورنو. وتضيف بانيتا "لقد استنتجنا أن التوعية بمخاطر "ديب فايك"، لا تقتصر على الجانب التكنولوجي فحسب، إنه مشروع توعوي شامل يجب أن تنخرط فيه وسائل الإعلام لترشيد الناس حول مخاطر "ديب فايك" وقدراته الهائلة على تزييف الحقائق ومغالطة الناس". وتختتم كلامها قائلة "لقد حاولنا القيام به بشكل خلاق وأيضًا بعناية فائقة". يذكر أيضا أن مركز "فيوتشر أدفوكايز" "Future Advocacy" الإنجليزي أصدر فيديو مفبرك بيتقنية "ديب فايك" يظهر المرشحين في الانتخابات البريطانية بوريس جونسون، وجيريمي كوربن يدعم كل منهما الآخر، بهدف تنبيه الناخبين من خطورة الفيديوهات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. للمزيد على يورونيوز: على عكس فيسبوك..انستغرام يحارب المحتوى المزيف من خلال إطلاق خاصية جديدة "الحسابات المزيفة" تثير غضب المستخدمين من فيسبوك نشر أول خبر صحفي مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي Euronews (Ar)

البرلمان الأوروبي يعلن حالة الطوارئ المناخية Advertisements صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار لإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئية في أوروبا والعالم، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر البأمم المتحدة لتغيير المناخ في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الأسبوع القادم. ووافق على مشروع القرار 429 نائباً من بين 673 نائباً أدلوا بأصواتهم في البرلمان الأوروبي المنعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فيما عارض القرار 225 نائباً وامتنع عن التصويت 19 نائباً. وطالب المشرّعون المفوضية الأوروبية بالعمل من أجل ضمان أن تتوافق كافة المقترحات التشريعية والأمور المتعلقة بالميزانية، مع الهدف الرئيس المتمثل بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين إلى العمل على هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55 بالمائة بحلول العام 2030. للمزيد في "يورونيوز": الأمم المتحدة تحذّر من تبعات عدم خفض انبعاثات الوقود الآن كيف يمكن أن يساعد استكشاف الفضاء في حل أزمة تغير المناخ؟ الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات الدفيئة وصلت مستويات قياسية في 2018 وكانت الأمم المتحدة حذّرت يوم أمس الثلاثاء من أن العالم سيفوّت فرصة لتفادي كارثة مناخية إذا لم يقم بخفض فوري وشبه مستحيل في انبعاثات الوقود الأحفوري، وذلك في ضمن تقري التقييم السنوي للمنظمة الأممية حول غازات الاحتباس الحراري. ووفق تقرير الأمم المتحدة فإن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7.6 بالمئة سنويا حتى العام 2030 من أجل احتواء ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. ويأتي التقرير الأممي قبيل بدء محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ المقررة الاثنين المقبل والتي تهدف إلى تشجيع زعماء العالم على الحد من تغيّر المناخ، علماً أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أن تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي. ويجدر بالذكر أن أكثر من 11 ألف عالم وباحث في تخصصات مختلفة من ستّى بلدان العالم وقّعوا قبل أسبوعين على تقرير أكدوا فيه أن الأرض تواجه حالة طوارئ مناخية واضحة، ويقترحون بعض الطرق للتعامل معها. وكان أول مؤتمر عالمي للمناخ عُقد في جنيف بسويسرا في العام 1979، حينها اتفق علماء من عشرات الدول على أن الاتجاهات المقلقة في تغير المناخ تملي اتخاذ إجراءات عاجلة، ومنذ ذلك الحين بدأت تتوالى التحذيرات من خطورة التغير المناخي، وذللك عبر المؤتمرات العالمية التي عُقدت لحماية المناخ. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقالت الدار إن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء، بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

ووفقا لدار المزادات، منح ابن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي بول لو رو، في مطلع القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين ظل مملوكا لأسرته، وفق ما نقلت "رويترز".

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