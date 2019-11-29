صحفية رفضت ترك عملها.. فقتلها زوجها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشرطة اعتقلت الزوج، واتهمته بالقتل.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان، الجمعة، باكستان على إجراء تحقيق في حادثة القتل التي وقعت الاثنين الماضي، وراح ضحيتها الصحفية عروج إقبال، التي كانت تعمل مراسلة لصحيفة محلية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أن إقبال قتلت على يد ديلاوار علي في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

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وتقول عائلة إقبال إنها أبلغت الشرطة بأن زوجها يضايقها، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة اعتقلت الزوج، واتهمته بالقتل.

وغالبا ما تواجه الباكستانيات مضايقات في أماكن العمل، لكن الكثير من الجناة يفلتون من العقاب بسبب عدم إبلاغ الضحايا عن مثل هذه الحوادث لتجنب المزيد من وصمة العار الاجتماعية، بحسب أسوشيتد برس.

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مقدم من: Euronews