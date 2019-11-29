الشرطة البريطانية "تتعامل" مع إطلاق نار في لندن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لقوات أمن بريطانية قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو، وذلك في حادث على جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية. وذكرت الشرطة في بيان: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". شاهد أيضاً من بي بي سي: نائب بريطاني "سيخي" يطالب جونسون بالاعتذار للمسلمين إعادة تشغيل الفيديو التالي مشاهد عنيفة في احتجاجات الإيرانيين ضد ارتفاع أسعار الوقود خرج آلاف المتظاهرين في إيران احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباطات بين المتظاهرين وقوات الأمن. بي بي سي

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عنف بين الشرطة ومحتجين بجامعة في هونغ كونغ حاولت مجموعات من المحتجين الخروج من جامعة بوليتكنيك هونغ كونغ ولكن واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد أن طوقت الجامعة. بي بي سي 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة وقال متحدث باسم الشرطة: "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص"، وفق ما نقلت "رويترز"، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن عيارين ناريين قد أطلقا في موقع الحادثة.

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