شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": قانون المطور العقارى حفظ الحقوق فى حالة البيع الآجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المطور العقارى، من التشريعات الهامة، والذى يعد ضمن حزمة التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون من المتوقع أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة، ووضع التشريع الجديد مواصفات المبنى، كما وضع أكواد للبناء العشوائى، ويهدف لضرورة مراجعة العقارات القديمة والمتهالكة وسرعة تقنين أوضاعها حفاظاً على صحة المواطنين، خاصة بعد انهيار الكثير من العقارات فى مختلف انحاء الجمهورية.

وأشار نصر الدين، إلى أن المشروع يعمل على وضع ميثاق شرف، والعمل على احترام تقاليد المهنة، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت فى تنفيذ خطط التنمية، بما لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.

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