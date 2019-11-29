شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الهيئات الانتخابية الأفريقية يوصى بالسماح للاجئين بالتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء الجمعة ، أعمال وفاعليات المؤتمر القارى السادس لهيئات الإدارات الانتخابية بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذى انعقد على مدار يومى الخميس والجمعة، تحت شعار " تعزيز مشاركة الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين في الانتخابات نحو مزيد من العمليات الانتخابية الأكثر شمولا في إفريقيا "، والذى انتهى الى مجموعة من التوصيات الهامة والفعالة فى اطار السماح للاجئين الأفارقة بتصويت فى الاستحقاقات الدستورية لبلادهم وهم متواجدين خارج اقليم دولهم.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة والمستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة، مثلا مصر فى الوفد رفيع المستوى الذى شارك فى أعمال المؤتمر وذلك جاء بهدف تعزيز التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وجميع هيئات الإدارات الانتخابية في افريقيا خاصة وأن انعقاد المؤتمر يتزامن مع استمرار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأكد الشريف، فى بيان للهيئة، إن الجلسات التى عقدت بالمؤتمر أسفرت عن استخلاص مجموعة من التوصيات الهامة التى تخص ملايين النازحين الأفارقة في بلدان القارة السمراء، والتى كان أبرزها ضرورة الإهتمام بحل مشاكل النازحين واللاجئين فى شأن الانتخابات التى تجرى فى دولهم والاهتمام بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة وذلك من أجل انتخابات حرة نزيهه.

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كما أوصى المؤتمر بإيجاد آليات لاتاحة عمليات الاقتراع والتصويت فى الانتخابات والاستحقاقات الدستورية أمام اللاجئين باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود دولهم لكنهم ينتمون إليه وبالتالي ضرورة تعزيز مشاركة الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين في الانتخابات.

وذكر الشريف ، أن المؤتمر ناقش كيفية تحقيق العمليات الانتخابية الأكثر شمولا في إفريقيا كما تضمنت المناقشات التحديات التي تواجه النازحين واللاجئين في افريقيا وتهميشهم في الانتخابات وضرورة القضاء على هذة الظواهر.