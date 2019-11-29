تجول داخلها بمفرده.. محافظ كفر الشيخ الجديد في أول زيارة للمستشفى العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، مساء اليوم الجمعة، مهام عمله بزيارة مفاجأة لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد عدد من أبناء مدينة كفر الشيخ، أنهم خلال تواجدهم في مستشفى كفر الشيخ العام، شاهدوا المحافظ الجديد يتفقد المستشفى بمفرده، ويتنقل بين الأقسام، بينما حضر بعد ذلك الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى، واستقل المحافظ بعد ذلك سيارته الخاصة مغادرًا المستشفى.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، بعد توليه مهام المحافظة، قادمًا من محافظة أسيوط كمحافظ للإقليم الصعيدي، بعد إجراء حركة المحافظين الأخيرة.