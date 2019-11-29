حصر الخصومات الثأرية وفرض الرقابة.. أبرز مطالب أهالي قنا من المحافظ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

يواجه اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا الجديد، مجموعة من الملفات التي تسلمها خلفًا للواء عبد الحميد الهجان، المحافظ السابق، والتي جاء من أهمها حصر عدد الخصومات الثأرية وفرض الرقابة على المستشفيات.

"الخليج 365 رصد آراء بعض الأهالي والمتخصصين في أهم وأبرز الملفات التي تواجه المحافظ الجديد، وطموحات وآمال أهالي قنا.

حصر أعداد الخصومات الثأرية

الشيخ عبد اللطيف أحمد الكلحي أحد قيادات لجنة المصالحات الثأرية، أكد أن من أبرز القضايا التي تحتاج إلى تدخل سريع، استكمال مسيرة اللواء عبدالحميد الهجان في ملف المصالحات الثأرية، لأن وجود مثل تلك الخصومات يؤدي إلى غياب التنمية.

ولفت إلى أن هناك عشرات الخصومات التي تحتاج لوساطة محافظ الإقليم حتى نتمكن من القضاء عليها تمامًا وتصبح المحافظة خالية من الخصومات الثأرية.

وذكر العمدة غلاب، أحد أعضاء لجان المصالحات، أن الخصومات الثأرية بقنا تحتاج إلى جرد واقعي من حيث الكم والكيف، من أجل العمل على حلها بشكل علمي مدروس.

وأضاف "غلاب" أن المحافظ الجديد يقع على عاتقه، تشكيل لجنة لجرد المصالحات بشكل دقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية.

الرقابة على المستشفيات

قال محمد الجبلاوي أحد رموز قبيلة العرب بمحافظة قنا، أكد أن الملف الأهم هو إصلاح منظومة الصحة المتعثرة وتطوير المستشفيات وحل أزمة العجز الكبير في عدد أفراد أطقم التمريض والأطباء، وفرض رقابة على صارمة تقضي على ظاهرة تسرب الأطباء من المستشفيات.

وأشار الدكتور وليد البهجوري - استشاري مخ وأعصاب – إلى أن مستشفيات محافظة قنا على قدر كبير من التجهيز الطبي المتطور، ويجري تحديثها بشكل متواصل، متسائلًا: ما قيمة هذا التطوير إذا لم تتوفر الأطقم اللازمة لتشغيله".

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19 منطقة عشوائية

أيمن الفرشوطي أحد أهالي قنا، ناشد المحافظ الجديد بضرورة، استكمال إجراءات تطوير 19 منطقة عشوائية بشكل سريع، خاصة بعد الإعلان عن توفر التمويل اللازم من برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي، لأن أهالي تلك المناطق يعيشون ظروفًا معيشية صعبة.

صفاء العربي ولي أمر طالب ثانوي، طالبت المحافظ بحل أزمة تسرب المعلمين من المدارس الحكومية خاصة في شمال قنا، لأن تلك الظاهرة تعطل العملية التعليمية، وتدفع إلى اللجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية.

بيتر منير، أحد الأهالي، قال إن الأسواق تشهد حالة من الغلاء رغم انخفاض الأسعار بكافة المحافظات خلال الشهرين الماضيين إلا أن أسواق محافظة قنا تغيب عنها الرقابة التموينية، التي طالب المحافظ الجديد بتفعيلها.

بينما طالب أبو الحسن الهاشمي، أحد الأهالي، بضرورة ضخ دماء جديد في قطاع التموين في مراكز قنا المختلفة، نظرًا لتكرار الشكاوى في مراكز المحافظة المختلفة.

الفوضى المرورية وتعطل الإشارات

طالب محمد المعناوي، أحد أهالي قنا، بضرورة حل ما وصفه بـ"أزمة الفوضى المرورية" التي تعاني منها شوارع قنا، وتعطل أغلب إشارات المرور عن العمل بشوارع المدين والمراكز، الأمر الذي يتسبب في العديد من الحوادث المرورية يوميًا، وسط غياب الرقابة.

ويري صبري المحمدي، طبيب، أن عشرات الضحايا والمصابين يسقطون يوميًا بسبب غياب الالتزام المروري وعدم وجود لافتات الارشادات المرورية بالكثافة المطلوبة، رغم الإعلان عن تزويد إدارات المرور المختلفة بكافة المعدات اللازمة.

البطالة

أيمن لطفي، أحد شباب الخريجين، قال إن من أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع القنائي وتحتاج لتدخل حاسم، هي البطالة، لذلك يتوجب علي المحافظ الجديد خلق منافذ جديدة تستوعب الشباب، ومن الممكن دعم القطاع السياحي لخلق فرص عمل في قنا، خاصة أنها تقع بين محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، وبها العديد من المزارات السياحية التراثية والفرعونية، التي لم تشهد تسويقًا سياحيًا مناسبا طيلة الحقبة الماضية.