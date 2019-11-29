الأمم المتحدة تدعو إلى جهود دولية أوسع للقضاء على مرض الإيدز

وجه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نداءً قويًا للمجتمع الدولي؛ لدعم الجهود العالمية للقضاء على مرض الإيدز وإتاحة الخدمات لجميع أولئك الذين يحتاجون إليها.
وقال المكتب الأممي - في بيان صادر من مقره في العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم الجمعة - إنه "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز فإن العالم يخوض سباقا مع الزمن لإنهاء الإيدز بحلول عام 2030".
وشدد البيان على أنه مع مرور عشر
وأضاف البيان أن الإصابات تركزت في متعاطي المخدرات بالحقن والأشخاص في السجون وكذلك مثليو الجنس بنسبة 54 في المائة من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في العام الماضي، لافتا إلى أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2019 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يؤكد أن 1.4 مليون شخص من متعاطي المخدرات بالحقن مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.
وأشار البيان إلى زيادة احتمال إصابة الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية في السجون بخمس مرات عن البالغين في عموم السكان.
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