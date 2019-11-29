ترودو يتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الناتو

يتوجه رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إلى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة زعماء حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن ترودو سيجتمع في لندن مع حلفاء للاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء حلف شمال الأطلسي

والتداول في عدد من القضايا التي تهم الدول الأعضاء، وإلقاء الضوء على إنجازات الحلف لا سيّما في مجالات الدفاع والردع.كما يؤكد المجتمعون أيضا على أهمية الحفاظ على الوحدة والتزام الحلف بالاستجابة بفعالية للتهديدات الناشئة والمستقبلية، حسبما ورد في بيان لمكتب رئيس الحكومة.وقال ترودو، في بيان صدر عن مكتبه: "أتطلع للقاء قادة الناتو، وإعادة تأكيد التزام كندا القوي بهذا التحالف وقيمه. سواء من خلال قيادة الجهود لمنع وإنهاء النزاع، أو المساهمة في عمل الناتو في مجال دعم النساء والسلام والأمن، فإن كندا موجودة لحلفائنا ونحن نبني عالما أكثر سلما واستقرارا".