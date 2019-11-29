دول أوروبية تعلن عزمها الانضمام إلى آلية إنستيكس للتعامل مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الجمعة، أن فنلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد، قررت الانضمام إلى آلية "إنستيكس" للتعامل التجاري مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم

الإخبارية - إن الدول الست تولي اهتمامها، في الدرجة الأولى، للحفاظ على الاتفاق النووي كاملا ومن قبل كل الأطراف المشاركة فيه.



وأوضحت أنه "في إطار المساندة الأوروبية المستمرة للاتفاق النووي والجهود الاقتصادية الأوروبية المبذولة، نسعى لتحقيق تبادل تجاري قانوني بين أوروبا وإيران".



يذكر أن وزراء خارجية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنوا في يناير الماضي، عن إنشاء آلية مشتركة لتسوية الحسابات المالية مع إيران أطلق عليها "إنستيكس".